Плохое самочувствие пассажира стало причиной задержки рейса Нур-Султан - Актау

Фото с сайта Liter.kz
Как сообщает Liter.kz, полицейские отмечают, что появившаяся ранее информация о том, что в самолете якобы бомба, не подтвердилась.
- По факту, на борту самолета Fly Arystan y пассажира ухудшилось здоровье, в связи с чем, согласно имеющейся инструкции, произвели высадку всех пассажиров. После произвели повторный досмотр пассажиров, их посадку, и рейс вылетел без замечаний, – добавили в департаменте полиции на транспорте.
Десятки сообщений о минировании объектов в разных городах поступили в полицию Казахстана в конце марта 2022 года. Из социальных сетей появилась информация о том, что в некоторых объектах городов Нур-Султан, Алматы, Караганды и Семея заложены взрывчатые устройства. Все звонки оказались ложными.
- По факту, на борту самолета Fly Arystan y пассажира ухудшилось здоровье, в связи с чем, согласно имеющейся инструкции, произвели высадку всех пассажиров. После произвели повторный досмотр пассажиров, их посадку, и рейс вылетел без замечаний, – добавили в департаменте полиции на транспорте.
Десятки сообщений о минировании объектов в разных городах поступили в полицию Казахстана в конце марта 2022 года. Из социальных сетей появилась информация о том, что в некоторых объектах городов Нур-Султан, Алматы, Караганды и Семея заложены взрывчатые устройства. Все звонки оказались ложными.
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