Более 60 военнослужащих наградил аким Мангистау

Фото предоставили в областном акимате
Глава региона Нурлан Ногаев поздравил всех мангистаусцев и военнослужащих со знаменательным праздником.
Также были награждены более 60 военнослужащих, отличившихся лучшей службой.
Далее праздничный вечер продолжился концертной программой мангистауских артистов.
- Отвага и честь наших вооруженных сил являются залогом нашей независимости и спокойствия! Желаю нашей стране процветания и мира!, - сказал Нурлан Ногаев.
Также были награждены более 60 военнослужащих, отличившихся лучшей службой.
Далее праздничный вечер продолжился концертной программой мангистауских артистов.
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