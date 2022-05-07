Более 60 военнослужащих наградил аким Мангистау

- Отвага и честь наших вооруженных сил являются залогом нашей независимости и спокойствия! Желаю нашей стране процветания и мира!, - сказал Нурлан Ногаев.

Глава региона Нурлан Ногаев поздравил всех мангистаусцев и военнослужащих со знаменательным праздником.Также были награждены более 60 военнослужащих, отличившихся лучшей службой.Далее праздничный вечер продолжился концертной программой мангистауских артистов.