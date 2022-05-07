Полицейские возложили цветы к памятнику коллегам в Актау

Генерал-майор Аян Дуйсембаев, ветераны органов и личный состав департамента полиции возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.Мероприятие продолжилось в актовом зале департамента, где Аян Дуйсембаев поздравил присутствующих с праздником, а также вручил награды ветеранам и сотрудникам. Они получили новые звания, почетные грамоты и благодарственные письма.Завершением мероприятия стал праздничный концерт, подготовленный силами личного состава.