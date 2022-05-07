Мангистауские полицейские перешли на усиленный режим работы

Меры безопасности будут усилены с 7 по 10 мая на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Актау, а также в пассажирских поездах.Транспортные полицейские Казахстана будут нести усиленный вариант службы по всей стране в период празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы.