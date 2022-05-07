Лишенный водительских прав мужчина получил крупный штраф в Актау

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По материалам дела, местный автовладелец, будучи лишенным права управления транспортным средством, передвигался за рулем ВАЗ 21014. Его остановили полицейские напротив гипермаркета «Анвар» в микрорайоне «Шыгыс-2».



Постановлением суда мужчина признан виновным по части 3 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством). Его привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 50 МРП, то есть 153 150 тенге.