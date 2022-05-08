Дорогу перекроют 8 и 9 мая в Актау

Во второй половине дня 8 мая с 16:00 до 18:00 будет проводиться генеральная репетиция ко Дню Победы. В связи с этим будет закрыт доступ для проезда автотранспорта на центральной улице и на дороге между ботаническим садом и драматическим театром.Само торжественное мероприятие в честь Дня Победы пройдёт с 09:00 до 13:00. Движение также будет ограничено.