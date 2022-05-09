Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Актау

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Память погибших в Великой Отечественной войне почтили сегодня, 9 мая, ветераны, местные власти, а также жители города. Акимы области и Актау, а также другие госслужащие, военные и все пришедшие к монументу возложили цветы к «Вечному огню».В честь погибших в сражениях 1941-1945 годов состоялась торжественная минута молчания. С цветами и портретами своих родных к памятнику пришли и горожане.- Этот день очень значимый для нашей семьи, как, наверное, для многих казахстанцев. В нашей семье воевали мои прадеды. Они мужественно сражались, будучи юными мальчишками, за Родину, за свободу, чтобы сегодня мы могли жить прекрасной спокойной жизнью. Я ими очень горжусь и каждый год в этот день вспоминаю их подвиг с особой гордостью, - рассказала Карлыгаш Нурболатова.После возложения цветов состоялся праздничный концерт с участием артистов города Актау.