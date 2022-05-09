Чествовали с оркестром: Ветеранов адресно поздравили в Актау





Также оркестр и гости посетили ещё троих ветеранов: Асана Аймагамбетова, Бисена Бокаева и Василия Салазкина. Старшему из героев на сегодняшний день 99 лет, младшему — 95.



[center] Также оркестр и гости посетили ещё троих ветеранов: Асана Аймагамбетова, Бисена Бокаева и Василия Салазкина. Старшему из героев на сегодняшний день 99 лет, младшему — 95.[center]

В Актау на сегодняшний день проживают четыре ветерана Великой Отечественной войны, одна из них, Ольга Платоновна Заривняк.Ольга Платоновна родилась в 1927 году. В 2015 году переехала из Украины в Актау к внучке. К началу войны Ольге Платоновне было всего 14 лет. Но несмотря на свой юный возраст она была связной в партизанском отряде в своём родном городе. Ольга Платоновна передавала важную информацию и помогала раненным солдатам. Имеет юбилейные медали: «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «60-летие ВОВ», «65-летие ВОВ», «Защитнику Отечества», «70 лет победы над нацизмом», «Ветеран освободитель», «Ветеран войны». Получила ордена «За мужество» и «Великая Победа 65 лет».Асан Аймагамбетов был призван на войну в 1942 году, когда ему исполнилось 17 лет. Участвовал в боях за освобождение Молдавии, Польши, дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награждён орденами «Славы» ІІІ степени, «Отечественной войны» І степени, медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», благодарственным письмом от Иосифа Сталина и юбилейными медалями.Бисен Бокаев был призван на фронт в 1942 году. До 1944 года служил в пограничных войсках. В апреле того же года воевал на Втором Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишеневской операции, а также в боях за освобождение Бессарабии, Румынии и Венгрии. За свою службу был награждён орденами «Красного знамени», «Отечественной войны II степени», «За боевые заслуги», в мирное время награждён орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «За самоотверженный труд», «10 лет Астаны» грамотой Верховного Совета Казахской Социалистической Республики.Василий Салазкин - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Воевал на I-ом Дальневосточном фронте как младший сержант. Награждён орденом «Отечественной войны ІІ степени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «Маршала Советского Союза Жукова Г.К.».Всего в Мангистауской области, как сообщает центр общественных коммуникаций региона, проживает шесть ветеранов ВОВ. Четверо из них проживают в Актау, двое-в Бейнеуском районе.Один из них Сауирбай Базарбаев. Он родился 5 мая 1925 года в селе Жарм­ыш Мангистауского ра­йона. Участник Велик­ой Отечественной вой­ны, на фронт ушёл в 1943 году 18-летним юношей. Воевал на II­-м Белорусском фронт­е, участвовал в штур­ме и​ освобождении от противника​ горо­да-крепости Кёнигсбе­рга, трижды был ране­н.Награждён орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «60 и 65 лет освоб­ождению Республики Беларусь», юбилейными медалями Великой От­ечественной войны, медалью «За победу над Германией в ВОВ в 1941-1945 годах», ме­далями «Маршал Совет­ского Союза Г. К. Жу­ков», «10 лет Астане­», «Победитель​ соц­иалистического конку­рса» 1975 года. Кроме того, награждён зн­аком «Отличник совет­ской потребительской кооперации», знаком «Ардагер 1941-1945 г.». Долгие годы раб­отал в сфере сельско­го хозяйства.Алуадин Оракулы родился 25 марта 19­25 года в Жылыойском районе Гурьевской области. В 1942 году окончил 7 класс, а 15 янв­аря 1943 года был за­числен в армию. В ав­густе того же года в составе 272–го стре­лкового полка 90-й гвардейской дивизии он попал в самый центр ожесточенных сраже­ний под Орлом, Курск­ом, Белгородом. Учас­твовал в битве на Ку­рской дуге, где был тяжело ранен. Является инвалидом Отечественной войны II группы.Вернувшись с фронта, работал главным бух­галтером в трёх колх­озах, избирался секр­етарем колхозной орг­анизации. Неоднократ­но принимал участие в районной партийной конференции в качес­тве делегата. Будучи секретарем партийной организации в колх­озе имени Микояна, в 1954 году участвовал во Всесоюзной сель­скохозяйственной выс­тавке, был избран де­путатом Эмбинского сельского совета (195­9-1961).Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Гер­манией в Великой Оте­чественной войне 194­1-1945», юбилейной медалью в честь 100-л­етия со дня рождения В. И. Ленина, медал­ью "Победитель социа­листического соревно­вания 1980 года", ме­далями за освобожден­ие Украины и Белорус­сии и другими наград­ами.