Чествовали с оркестром: Ветеранов адресно поздравили в Актау

Фото из архива Lada.kz
В Актау на сегодняшний день проживают четыре ветерана Великой Отечественной войны, одна из них, Ольга Платоновна Заривняк.
Ольга Платоновна родилась в 1927 году. В 2015 году переехала из Украины в Актау к внучке. К началу войны Ольге Платоновне было всего 14 лет. Но несмотря на свой юный возраст она была связной в партизанском отряде в своём родном городе. Ольга Платоновна передавала важную информацию и помогала раненным солдатам. Имеет юбилейные медали: «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «60-летие ВОВ», «65-летие ВОВ», «Защитнику Отечества», «70 лет победы над нацизмом», «Ветеран освободитель», «Ветеран войны». Получила ордена «За мужество» и «Великая Победа 65 лет».
Также оркестр и гости посетили ещё троих ветеранов: Асана Аймагамбетова, Бисена Бокаева и Василия Салазкина. Старшему из героев на сегодняшний день 99 лет, младшему — 95.
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Асан Аймагамбетов был призван на войну в 1942 году, когда ему исполнилось 17 лет. Участвовал в боях за освобождение Молдавии, Польши, дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награждён орденами «Славы» ІІІ степени, «Отечественной войны» І степени, медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», благодарственным письмом от Иосифа Сталина и юбилейными медалями.
Бисен Бокаев был призван на фронт в 1942 году. До 1944 года служил в пограничных войсках. В апреле того же года воевал на Втором Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишеневской операции, а также в боях за освобождение Бессарабии, Румынии и Венгрии. За свою службу был награждён орденами «Красного знамени», «Отечественной войны II степени», «За боевые заслуги», в мирное время награждён орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «За самоотверженный труд», «10 лет Астаны» грамотой Верховного Совета Казахской Социалистической Республики.
Василий Салазкин - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Воевал на I-ом Дальневосточном фронте как младший сержант. Награждён орденом «Отечественной войны ІІ степени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «Маршала Советского Союза Жукова Г.К.».
Всего в Мангистауской области, как сообщает центр общественных коммуникаций региона, проживает шесть ветеранов ВОВ. Четверо из них проживают в Актау, двое-в Бейнеуском районе.
Один из них Сауирбай Базарбаев. Он родился 5 мая 1925 года в селе Жармыш Мангистауского района. Участник Великой Отечественной войны, на фронт ушёл в 1943 году 18-летним юношей. Воевал на II-м Белорусском фронте, участвовал в штурме и освобождении от противника города-крепости Кёнигсберга, трижды был ранен.
Награждён орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «60 и 65 лет освобождению Республики Беларусь», юбилейными медалями Великой Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в ВОВ в 1941-1945 годах», медалями «Маршал Советского Союза Г. К. Жуков», «10 лет Астане», «Победитель социалистического конкурса» 1975 года. Кроме того, награждён знаком «Отличник советской потребительской кооперации», знаком «Ардагер 1941-1945 г.». Долгие годы работал в сфере сельского хозяйства.
Алуадин Оракулы родился 25 марта 1925 года в Жылыойском районе Гурьевской области. В 1942 году окончил 7 класс, а 15 января 1943 года был зачислен в армию. В августе того же года в составе 272–го стрелкового полка 90-й гвардейской дивизии он попал в самый центр ожесточенных сражений под Орлом, Курском, Белгородом. Участвовал в битве на Курской дуге, где был тяжело ранен. Является инвалидом Отечественной войны II группы.
Вернувшись с фронта, работал главным бухгалтером в трёх колхозах, избирался секретарем колхозной организации. Неоднократно принимал участие в районной партийной конференции в качестве делегата. Будучи секретарем партийной организации в колхозе имени Микояна, в 1954 году участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, был избран депутатом Эмбинского сельского совета (1959-1961).
Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью "Победитель социалистического соревнования 1980 года", медалями за освобождение Украины и Белоруссии и другими наградами.
Ольга Платоновна родилась в 1927 году. В 2015 году переехала из Украины в Актау к внучке. К началу войны Ольге Платоновне было всего 14 лет. Но несмотря на свой юный возраст она была связной в партизанском отряде в своём родном городе. Ольга Платоновна передавала важную информацию и помогала раненным солдатам. Имеет юбилейные медали: «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «60-летие ВОВ», «65-летие ВОВ», «Защитнику Отечества», «70 лет победы над нацизмом», «Ветеран освободитель», «Ветеран войны». Получила ордена «За мужество» и «Великая Победа 65 лет».
Также оркестр и гости посетили ещё троих ветеранов: Асана Аймагамбетова, Бисена Бокаева и Василия Салазкина. Старшему из героев на сегодняшний день 99 лет, младшему — 95.
[center]
Асан Аймагамбетов был призван на войну в 1942 году, когда ему исполнилось 17 лет. Участвовал в боях за освобождение Молдавии, Польши, дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награждён орденами «Славы» ІІІ степени, «Отечественной войны» І степени, медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», благодарственным письмом от Иосифа Сталина и юбилейными медалями.
Бисен Бокаев был призван на фронт в 1942 году. До 1944 года служил в пограничных войсках. В апреле того же года воевал на Втором Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишеневской операции, а также в боях за освобождение Бессарабии, Румынии и Венгрии. За свою службу был награждён орденами «Красного знамени», «Отечественной войны II степени», «За боевые заслуги», в мирное время награждён орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «За самоотверженный труд», «10 лет Астаны» грамотой Верховного Совета Казахской Социалистической Республики.
Василий Салазкин - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Воевал на I-ом Дальневосточном фронте как младший сержант. Награждён орденом «Отечественной войны ІІ степени», медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «Маршала Советского Союза Жукова Г.К.».
Всего в Мангистауской области, как сообщает центр общественных коммуникаций региона, проживает шесть ветеранов ВОВ. Четверо из них проживают в Актау, двое-в Бейнеуском районе.
Один из них Сауирбай Базарбаев. Он родился 5 мая 1925 года в селе Жармыш Мангистауского района. Участник Великой Отечественной войны, на фронт ушёл в 1943 году 18-летним юношей. Воевал на II-м Белорусском фронте, участвовал в штурме и освобождении от противника города-крепости Кёнигсберга, трижды был ранен.
Награждён орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «60 и 65 лет освобождению Республики Беларусь», юбилейными медалями Великой Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в ВОВ в 1941-1945 годах», медалями «Маршал Советского Союза Г. К. Жуков», «10 лет Астане», «Победитель социалистического конкурса» 1975 года. Кроме того, награждён знаком «Отличник советской потребительской кооперации», знаком «Ардагер 1941-1945 г.». Долгие годы работал в сфере сельского хозяйства.
Алуадин Оракулы родился 25 марта 1925 года в Жылыойском районе Гурьевской области. В 1942 году окончил 7 класс, а 15 января 1943 года был зачислен в армию. В августе того же года в составе 272–го стрелкового полка 90-й гвардейской дивизии он попал в самый центр ожесточенных сражений под Орлом, Курском, Белгородом. Участвовал в битве на Курской дуге, где был тяжело ранен. Является инвалидом Отечественной войны II группы.
Вернувшись с фронта, работал главным бухгалтером в трёх колхозах, избирался секретарем колхозной организации. Неоднократно принимал участие в районной партийной конференции в качестве делегата. Будучи секретарем партийной организации в колхозе имени Микояна, в 1954 году участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, был избран депутатом Эмбинского сельского совета (1959-1961).
Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью "Победитель социалистического соревнования 1980 года", медалями за освобождение Украины и Белоруссии и другими наградами.