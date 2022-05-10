Дороже всего услуги УЗИ брюшной полости обходятся жителям Актау

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По данным аналитиков EnergyProm, в марте текущего года первичный приём у врача в среднем по стране обходился населению в 3,9 тысячи тенге. Среди крупных городов дороже всего первичный приём стоил в Атырау (5,2 тысяч тенге), столице (5,1 тысяч тенге) и Алматы (4,9 тысячи тенге). Дешевле всего услуга обходилась в Туркестане (2,5 тысячи тенге).
УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4,3 тысячи тенге. Самые высокие цены на услугу были отмечены в Актау - 5,8 тысяч тенге, самые низкие в Актобе - 2,7 тысячи тенге.
Общий анализ крови в среднем по стране можно было сделать за 1,4 тысячу тенге. Дороже всего анализ стоил в Усть-Каменогорске (1,8 тысяча тенге), дешевле всего в Талдыкоргане (863 тенге).
Стоимость общего анализа мочи в среднем составляла 777 тенге. Самая высокая цена была зарегистрирована в Шымкенте (878 тенге), самая низкая в Семее (687 тенге).
В месячной динамике первичный приём у врача подорожал за март на 4,3 процента, стоматологические услуги на 3,4 процента, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на три процента, услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 2,4 процента.
В годовой динамике цены на первичный приём у врача выросли на 12,4 процента, услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 12,2 процента, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 8,6 процента, стоматологические услуги - на 7,8 процента.
УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4,3 тысячи тенге. Самые высокие цены на услугу были отмечены в Актау - 5,8 тысяч тенге, самые низкие в Актобе - 2,7 тысячи тенге.
Общий анализ крови в среднем по стране можно было сделать за 1,4 тысячу тенге. Дороже всего анализ стоил в Усть-Каменогорске (1,8 тысяча тенге), дешевле всего в Талдыкоргане (863 тенге).
Стоимость общего анализа мочи в среднем составляла 777 тенге. Самая высокая цена была зарегистрирована в Шымкенте (878 тенге), самая низкая в Семее (687 тенге).
В месячной динамике первичный приём у врача подорожал за март на 4,3 процента, стоматологические услуги на 3,4 процента, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на три процента, услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 2,4 процента.
В годовой динамике цены на первичный приём у врача выросли на 12,4 процента, услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 12,2 процента, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 8,6 процента, стоматологические услуги - на 7,8 процента.
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