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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 782

Lada.kz возобновляет работу раздела «Температура воды в море»

С 11 мая 2022 года пользователи Lada.kz смогут узнать температуру воды в море на побережье Мангистау.

Фото из архива Lada.kz
Уважаемые пользователи lada.kz! С радостью сообщаем о возобновлении работы раздела «Температура воды в море».

На сайте с 11 мая будут публиковаться показания температуры воды по зонам Актау, пляж Guna, база отдыха Stigl, Кендерли, Саура, Кулалы, Курык, Форт-Шевченко и мыс Песчаный.

Показания, предоставленные РГП на ПХВ «Казгидромет», будут обновляться ежедневно два раза в сутки, кроме выходных и праздничных дней.

Данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте, пляже Guna и базе отдыха Stigl, будут обновляются каждые 10 минут.

Узнать температуру воды на территории нашего региона можно здесь.



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