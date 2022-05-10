Lada.kz возобновляет работу раздела «Температура воды в море»

Фото из архива Lada.kz
Уважаемые пользователи lada.kz! С радостью сообщаем о возобновлении работы раздела «Температура воды в море».
На сайте с 11 мая будут публиковаться показания температуры воды по зонам Актау, пляж Guna, база отдыха Stigl, Кендерли, Саура, Кулалы, Курык, Форт-Шевченко и мыс Песчаный.
Показания, предоставленные РГП на ПХВ «Казгидромет», будут обновляться ежедневно два раза в сутки, кроме выходных и праздничных дней.
Данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте, пляже Guna и базе отдыха Stigl, будут обновляются каждые 10 минут.
Узнать температуру воды на территории нашего региона можно здесь.
На сайте с 11 мая будут публиковаться показания температуры воды по зонам Актау, пляж Guna, база отдыха Stigl, Кендерли, Саура, Кулалы, Курык, Форт-Шевченко и мыс Песчаный.
Показания, предоставленные РГП на ПХВ «Казгидромет», будут обновляться ежедневно два раза в сутки, кроме выходных и праздничных дней.
Данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте, пляже Guna и базе отдыха Stigl, будут обновляются каждые 10 минут.
Узнать температуру воды на территории нашего региона можно здесь.
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