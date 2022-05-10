Фонд «Мы люди - мы вместе» просит жителей Актау помочь купить подарки детям с ограниченными возможностями

Иллюстрация к материалу
Благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» просит жителей Актау помочь собрать деньги на подарки для детей с ограниченными возможностями, детей-аутистов, детей-колясочников.
- Дорогие друзья! Мы организовываем праздник, посвященный Дню защиты детей. Просим вашей помощи. Нам нужны: новые игрушки, настольные игры, пазлы, фрукты, сладости. Каждый из вас может внести свой вклад в общее благое дело, - обратился руководитель благотворительного фонда Иман Досмухамбетов.
Для желающих помочь детям: KASPI GOLD 8 747 215 9315 Аккуль И.
- Дорогие друзья! Мы организовываем праздник, посвященный Дню защиты детей. Просим вашей помощи. Нам нужны: новые игрушки, настольные игры, пазлы, фрукты, сладости. Каждый из вас может внести свой вклад в общее благое дело, - обратился руководитель благотворительного фонда Иман Досмухамбетов.
Для желающих помочь детям: KASPI GOLD 8 747 215 9315 Аккуль И.
Оставьте свой комментарий первым.