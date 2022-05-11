Степные дороги в Мангистау превращаются в непреодолимое испытание после дождя

- На эти цели выделен один миллиард тенге. Завершить реконструкцию планируется в следующем году, - заверили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По словам сельчан, степную дорогу после дождей постоянно размывает. Она становится подобна болотистой местности. В ней застревают как легковые, так и грузовые автомобили. На подмогу водителям приходится вызывать крупную спецтехнику, которая за деньги вызволяет автотранспорт из заточения.Водители просят областную администрацию решить данную проблему.В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что это временное неудобство. На данный момент на участке основной асфальтированной проезжей части (85-110 километры) идет реконструкция. Заказчиком выступает районный акимат.