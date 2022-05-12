Набор в трудовой отряд объявляет акимат Актау

Фото предоставили в городском акимате

Участниками программы могут стать студенты и школьники от 14 до 22 лет.



Отмечается, что в основном в отряд будут зачисляться дети и студенты из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.



Для регистрации обращаться по номеру: 8 (778) 145-33-65.



Время регистрации: с 09:30 до 17:30, с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв.