Сотрудников ЦОНа могут привлечь к уголовной ответственности в Мангистау

- Также судом вынесено частное определение в адрес ответчика. Для исполнения судебного решения предоставлен месячный срок со дня вступления в законную силу. Исполнение решения контролирует сам суд. В случае неисполнения будут приняты процессуальные меры принуждения вплоть до привлечения к уголовной ответственности, - отметили в суде.

Истец, имея на руках судебный акт о признании права собственности на квартиру, в сентябре 2020 года обратился в местный Центр обслуживания населения с заявлением для регистрации. Там, в свою очередь, ему отказали. Они мотивировали это наличием ранее наложенного ограничения на квартиру.Истец обратился в суд с иском, где просил признать действия ответчика незаконными и обязать зарегистрировать права собственности на квартиру.Согласно части 1 статьи 44 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», регистрирующий орган не вправе отказать в регистрации прав, установленных решением суда, за исключением наличия обременения, возникшего на основании судебного акта.В данном случае ограничение не было основанием судебного акта. В этой связи право собственности истца на квартиру подлежало обязательной регистрации в информационной системе правового кадастра.Суд вынес решение в пользу истца, признав отказ незаконным, и обязал ответчика зарегистрировать права собственности истца на квартиру.Решение суда от 11 мая еще не вступило в законную силу.