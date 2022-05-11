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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:53

Просмотров: 503

Сотрудников ЦОНа могут привлечь к уголовной ответственности в Мангистау

Отказ работников ЦОНА зарегистрировать права собственности на квартиру местного жителя признали незаконным, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Истец, имея на руках судебный акт о признании права собственности на квартиру, в сентябре 2020 года обратился в местный Центр обслуживания населения с заявлением для регистрации. Там, в свою очередь, ему отказали. Они мотивировали это наличием ранее наложенного ограничения на квартиру.

Истец обратился в суд с иском, где просил признать действия ответчика незаконными и обязать зарегистрировать права собственности на квартиру.

Согласно части 1 статьи 44 Закона РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», регистрирующий орган не вправе отказать в регистрации прав, установленных решением суда, за исключением наличия обременения, возникшего на основании судебного акта.

В данном случае ограничение не было основанием судебного акта. В этой связи право собственности истца на квартиру подлежало обязательной регистрации в информационной системе правового кадастра.

Суд вынес решение в пользу истца, признав отказ незаконным, и обязал ответчика зарегистрировать права собственности истца на квартиру.

- Также судом вынесено частное определение в адрес ответчика. Для исполнения судебного решения предоставлен месячный срок со дня вступления в законную силу. Исполнение решения контролирует сам суд. В случае неисполнения будут приняты процессуальные меры принуждения вплоть до привлечения к уголовной ответственности, - отметили в суде.


Решение суда от 11 мая еще не вступило в законную силу.



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Комментарии ( 1 )

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Restero (Посетители) Сегодня, 22:34
Что хотели сотрудники ЦОНа ясно- понятно, а тут собственник оказался непростой.

Не получилось, не фартонуло.
 
 

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