Из Мангистау начнут курсировать поезда в Нукус

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Казахстан и Узбекистан возобновят пассажирские перевозки с 15 мая.



- По согласованию с АО «НК «Қазақстан темiр жолы» возобновляются пассажирские перевозки между нашей страной и Республикой Казахстан. 15 мая 2022 года пассажирский поезд №647/648 начнёт курсировать сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус. С 16 мая выйдет в рейс поезд №1/2 сообщением Алматы – Ташкент – Алматы, - сообщили в пресс-службе АО «Узбекские железные дороги».



Эти пассажирские поезда будут ходить по три раза в неделю с железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан.



В марте 2020 года пассажирское сообщение между Казахстаном и Узбекистаном приостановилось из-за пандемии коронавируса.