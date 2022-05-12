В Мангистау пять с половиной тысяч медсестёр отмечают свой профессиональный праздник

Фото из архива Lada.kz

На данный момент в регионе функционируют 29 государственных и 22 частных медицинских организаций. В них трудятся 7 486 медицинских работников: 2 023 врача и 5 463 медицинские сёстры.



В государственных организациях помощь оказывают 4 187 медсестёр, в частных – 1 276.



В области действуют три медицинских колледжа. В прошлом году диплом медицинской сестры получили 266 выпускников. В этом году ряды специалистов среднего звена пополнят 325 молодых специалистов. Ещё 1 615 учащихся трёх колледжей продолжают обучение по специальности «Медицинская сестра».