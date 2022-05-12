«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 12 Мая
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.61 KZT
  • €1 = 467.44 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 5

В Мангистау пять с половиной тысяч медсестёр отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день медицинских сестер. Поздравления в этот день звучат в адрес 5 463 представителей среднего медперсонала больниц и поликлиник Мангистауской области. Об этом рассказала Молдир Адиль, руководитель пресс-службы управления здравоохранения области.

Фото из архива Lada.kz
На данный момент в регионе функционируют 29 государственных и 22 частных медицинских организаций. В них трудятся 7 486 медицинских работников: 2 023 врача и 5 463 медицинские сёстры.

В государственных организациях помощь оказывают 4 187 медсестёр, в частных – 1 276.

В области действуют три медицинских колледжа. В прошлом году диплом медицинской сестры получили 266 выпускников. В этом году ряды специалистов среднего звена пополнят 325 молодых специалистов. Ещё 1 615 учащихся трёх колледжей продолжают обучение по специальности «Медицинская сестра».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика