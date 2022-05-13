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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 496

Четыре пограничника из Мангистау подозреваются в покровительстве браконьеров

Четыре сотрудника департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, служащие в Атырауском регионе, подозреваются в покровительстве браконьерам в казахстанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщает «Ак Жайык».

Фото из открытых источников
По данным информационного издания, при проведённом обыске в домах сотрудников пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, которые служат в Атырау, обнаружена рыба.

- Первый обыск был проведён 5 мая у двоих пограничников – военнослужащих-контрактников. У одного дома в селе Дамба найден кусок красной рыбы без документов, подтверждающих куплю-продажу. У второго дома в микрорайоне Береке найдено два мешка сазана, деньги в размере 1 миллиона 330 тысяч тенге, а также секретный документ, который должен храниться на рабочем месте – навигационный журнал пограничного катера. Двое подозреваемых являются членами экипажа пограничного катера – главный старшина и старшина 2-го класса. Дело ведёт Атырауская группа военно-следственного управления МВД РК. В военной прокуратуре Западного региона по Атырауской области нам ответили, что комментарий предоставят позже. Позже стало известно, что 6 мая был проведён обыск в домах ещё двух пограничников, проходящих по делу, но там, по нашим сведениям, ничего не нашли, – сообщает издание.



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