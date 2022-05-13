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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 20:18

Просмотров: 302

В Бейнеуском районе биркуют скот

В четырёх крестьянских хозяйствах Бейнеуского района ведётся работа по биркованию скота. На сегодняшний день 50 процентов животным поставили бирки. Об этом сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства Мангистауской области.

Фото управления сельского хозяйства Мангистау
С начала года по настоящее время проведена идентификация 534 коров, 1002 верблюдов, 3179 голов мелкого рогатого скота, 1074 лошадей. Из выделенных государством 2,1 миллиарда тенге в связи с засухой, единовременную помощь в размере 252,2 миллиона тенге получили 167 крестьянских хозяйств и 2304 личных подсобных хозяйств.

- Всего в функционале «Зеленый коридор-2» зарегистрировано 16 458 голов скота (769 голов крупного рогатого скота, 5859 голов мелкого рогатого скота, 8052 лошадей, 1778 верблюдов). Всего к бюджетной заявке на единовременную помощь был составлен сводный акт на сумму 102 миллиона тенге, который передан в управление сельского хозяйства области. В настоящее время деньги полностью освоены. Развитие сферы сельского хозяйства будет продолжено, - сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства Мангистауской области.



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