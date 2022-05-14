Ночная продажа пива вылилась в штраф в Актау

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Как установлено, 29 марта, примерно в 23:20, в одном из магазинов 4 микрорайона была продана алкогольная продукция, а именно пиво.



В суде индивидуального предпринимателя - хозяина магазина - признали виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК РК (Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов:с 23:00 до 08:20 следующего дня; с объемной долей этилового спирта свыше 30 процентов с 21:20 до 12:00 следующего дня).



На него наложен штраф на сумму 85 764 тенге. Также на один месяц ему приостановили действие лицензии на хранение, реализацию алкогольной продукции.