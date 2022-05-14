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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 435

Ночная продажа пива вылилась в штраф в Актау

На хозяина магазина наложили штраф в размере 85 764 тенге, передает пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Актау.

Фото из открытых источников
Как установлено, 29 марта, примерно в 23:20, в одном из магазинов 4 микрорайона была продана алкогольная продукция, а именно пиво.

В суде индивидуального предпринимателя - хозяина магазина - признали виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК РК (Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов:с 23:00 до 08:20 следующего дня; с объемной долей этилового спирта свыше 30 процентов с 21:20 до 12:00 следующего дня).

На него наложен штраф на сумму 85 764 тенге. Также на один месяц ему приостановили действие лицензии на хранение, реализацию алкогольной продукции.



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Комментарии ( 3 )

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babe (Посетители) Сегодня, 12:26
Кто-то настучал !

Кто-то настучал! Во всем городе, во всех маленьких магазинах, можно купить алкоголь круглосуточно !
 
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Restero (Посетители) Сегодня, 12:21
в одном из магазинов 4 микрорайона


Абсолютно во всех магазинах 4 мкр (и не только) продают алкоголь после 23:00.
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 12:02
maksimsh, любой алкоголь запрещено продавать с 23:00 до 8:20, любой. А крепкие от 30градусов, с 21:20 запрещено.
 
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maksimsh (Посетители) Сегодня, 11:54
Свыше 30-ти процентов, в пиве же не 30 %,странно как то
 
 

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