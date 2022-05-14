Третий брак заключили в СИЗО Мангистау с начала года

Молодожены. Фото пресс-службы ДУИС

Куаныш и Сагира знакомы около 15 лет. У каждого была своя жизнь. Но после развода Куаныш стал более тесно общаться с Сагирой. Она часто поддерживала мужчину в трудную минуту, приносила передачи.

Скоро он освобождается. На воле его ждут не только новая жена, но и две дочери от первого брака.



Это уже третья свадьба, прошедшая здесь с начала года. В учреждении ГМ-172/10 ДУИС Мангистауской области подчеркивают, такого свадебного бума в стенах СИЗО давно не было.



- Обычно такое количество браков заключается за год, а здесь с начала года прошло всего пять месяцев и уже столько новых ячеек общества. К примеру, в прошлом году была всего одна пара, которая решилась узаконить отношения. Их свадьба состоялась осенью. Наш коллектив помог им чем мог, потому что оба, и муж и жена, были заключенные. Здесь, конечно, несколько другое дело. Осужден только мужчина. Я хочу сказать, что они оба молодцы! Люди живут полной жизнью, не обращают внимания на предрассудки. Любят друг друга! Желаю новой семье благополучия и взаимопонимания, - поделился Дауренбек Имангазин, заместитель начальника учреждения ГМ-172/10, подполковник юстиции.