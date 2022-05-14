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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:18

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Третий брак заключили в СИЗО Мангистау с начала года

В следственном изоляторе Актау прошла церемония заключения брака. Жених - Куаныш, который находится в учреждении по делу, связанному с наркотиками. Совсем скоро он сможет воссоединиться с любимой. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы области.

Молодожены. Фото пресс-службы ДУИС
Куаныш и Сагира знакомы около 15 лет. У каждого была своя жизнь. Но после развода Куаныш стал более тесно общаться с Сагирой. Она часто поддерживала мужчину в трудную минуту, приносила передачи.
Скоро он освобождается. На воле его ждут не только новая жена, но и две дочери от первого брака.

Это уже третья свадьба, прошедшая здесь с начала года. В учреждении ГМ-172/10 ДУИС Мангистауской области подчеркивают, такого свадебного бума в стенах СИЗО давно не было.

- Обычно такое количество браков заключается за год, а здесь с начала года прошло всего пять месяцев и уже столько новых ячеек общества. К примеру, в прошлом году была всего одна пара, которая решилась узаконить отношения. Их свадьба состоялась осенью. Наш коллектив помог им чем мог, потому что оба, и муж и жена, были заключенные. Здесь, конечно, несколько другое дело. Осужден только мужчина. Я хочу сказать, что они оба молодцы! Люди живут полной жизнью, не обращают внимания на предрассудки. Любят друг друга! Желаю новой семье благополучия и взаимопонимания, - поделился Дауренбек Имангазин, заместитель начальника учреждения ГМ-172/10, подполковник юстиции.



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