Ротацию директоров проведут в школах Мангистау

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В нашем регионе процедура ротации пока не запущена. В целом же планируется провести ротацию в 46 школах.
Есболат Умирзак напомнил, что директор не сможет единолично принимать на работу учителей. Прием педагогов проводится через конкурс по четким измеримым квалификационным требованиям.
Есболат Умирзак напомнил, что директор не сможет единолично принимать на работу учителей. Прием педагогов проводится через конкурс по четким измеримым квалификационным требованиям.
- В соответствии с пунктом 92 правил конкурс проводится на вакантную и (или) временно вакантную должность педагога с учебной нагрузкой 16 часов и более в неделю. Кроме того, в пункте 93 правил четко указано, сколько часов должен занимать каждый педагог, то есть при наличии вакантных должностей количество часов на каждого педагога не должно превышать полуторной ставки педагога, - отметил глава департамента по обеспечению образования.
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