Ротацию директоров проведут в школах Мангистау

- В соответствии с пунктом 92 правил конкурс проводится на вакантную и (или) временно вакантную должность педагога с учебной нагрузкой 16 часов и более в неделю. Кроме того, в пункте 93 правил четко указано, сколько часов должен занимать каждый педагог, то есть при наличии вакантных должностей количество часов на каждого педагога не должно превышать полуторной ставки педагога, - отметил глава департамента по обеспечению образования.

В нашем регионе процедура ротации пока не запущена. В целом же планируется провести ротацию в 46 школах.Есболат Умирзак напомнил, что директор не сможет единолично принимать на работу учителей. Прием педагогов проводится через конкурс по четким измеримым квалификационным требованиям.