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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:40

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Ямочный ремонт начнут проводить на дорогах Мангистау

Объем запланированного ремонта асфальтобетонного покрытия автодорог составит 3000 квадратных метров, сообщила пресс-секретарь АО НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева.

Фото предоставила пресс-секретарь АО НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева
Процесс образования трещин и выбоин асфальтового покрытия, как говорят в «КазАвтоЖол», связан с воздействием высоких транспортных нагрузок и природно-климатическими условиями нашего региона. Это, прежде всего, перепады температур воздуха от положительных к отрицательным.

Областным филиалом «КазАвтоЖол» произведена заливка трещин в объеме 29 707 погонных метров, что составило 63 процента от планового задания. В данное время эта работа приостановлена в связи с повышением температуры воздуха, расширением дорожного покрытия и закрытием трещин. Работы будут продолжены в ноябре. Завершить планируется до декабря. Тогда филиалом «КазАвтоЖол» будут выполнены оставшиеся 37 процентов работ. Будет достигнут целевой показатель - это 47 200 погонных метров.

Кроме того, предусмотрен и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог в объеме 3000 квадратных метров. Работы в этом направлении начнутся в третьей декаде мая 2022 года.  

Все вышеперечисленные работы проводятся в соответствии с планом мероприятий по реализации комплексной целевой программы на автомобильных дорогах республиканского значения Мангистауской области.

Ямочный ремонт начнут проводить на дорогах Мангистау


Кроме того, средним ремонтом в текущем году охвачена трасса Доссор-Кульсары-Бейнеу-Шетпе-Актау (с 210 по 311,2 километры) и капитальным ремонтом участок автодороги Курык-Жетыбай (с 0 по 64 километры).

Помимо дорожно-строительных работ, областным филиалом «КазАвтоЖол» ведутся работы и по обеспечению безопасности на дорогах. В целях профилактики ДТП с наездами на животных на автодорогах республиканского значения нашей области установлено 25 000 погонных метров электроизгороди на участках дорог Жетыбай-Актау и Жетыбай-Жанаозен. Также установлено 13 000 погонных метров ограждений от скота проволочного типа на автодорогах Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау и Бейнеу-Акжигит-граница Узбекистана.

В этом году в зависимости от выделения средств планируется установить приборы типа «электропастух» на весь участок Актау-Жетыбай-Жанаозен протяженностью 126 километров.

Кроме того, будут продолжены работы по установке и замене дорожных знаков, устройству и ремонту ограждений, установке сигнальных столбиков, разметке проезжей части и установке дорожных буферов.

Напомним, что протяженность автомобильных дорог республиканского значения Мангистауской области составляет 1013 километров.

Ямочный ремонт начнут проводить на дорогах Мангистау



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