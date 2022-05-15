Жителей Актау обеспокоили шатающиеся громкоговорители

- По технической части идет проверка всех громкоговорителей, крепления будут заменены, - заверили в КДК имени Абая.

Горожане сообщили, что громкоговорители, установленные на столбах дорожного освещения вдоль Ботанического сада, закреплены не на должном уровне. Есть вероятность, что они обвалятся при первом порывистом ветре, говорят жители Актау.В КДК имени Абая сослались на повреждения креплений громкоговорителей в связи с постоянными ветрами.