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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:13

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Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту пройдёт в Актау

В программу соревнований входят преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъе6м по штурмовой лестнице и боевое развёртывание. За победу в чемпионате будут бороться спортсмены из всех регионов страны. Об этом сообщили в группе по связям с общественностью Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
С 23 по 28 мая в Актау пройдут соревнования на Кубок Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту.

Официальное открытие Кубка состоится 25 мая в 15:00 часов на территории спортивного комплекса «Жас Канат».

В программу соревнований включены: подъём по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, боевое развёртывание.

Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту пройдёт в Актау


- В соревнованиях принимают участие девять лучших мужских сборных команд ДЧС областей и городов, команда Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина и 13 женских команд. Команды и спортсмены, занявшие призовые места, получат дипломы, медали, подарки и кубки от организаторов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Посетить чемпионат жители Актау смогут бесплатно, ежедневно с 09:00 до 18:00 часов.



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