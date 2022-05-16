Чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту пройдёт в Актау

С 23 по 28 мая в Актау пройдут соревнования на Кубок Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту.Официальное открытие Кубка состоится 25 мая в 15:00 часов на территории спортивного комплекса «Жас Канат».В программу соревнований включены: подъём по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, боевое развёртывание.- В соревнованиях принимают участие девять лучших мужских сборных команд ДЧС областей и городов, команда Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина и 13 женских команд. Команды и спортсмены, занявшие призовые места, получат дипломы, медали, подарки и кубки от организаторов, - рассказали в пресс-службе ведомства.