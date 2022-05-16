В Актау пройдёт социальная ярмарка для нуждающихся жителей области

Ярмарка пройдёт 20 мая в 12:00 часов у дома №12 в 32В микрорайоне.- Просим жителей Актау принять участие в подготовке к ярмарке. Мы готовы принять одежду, книги, посуду, ковры, постельные принадлежности, мебель, продукты питания, хозтовары, оргтехнику и многое другое. Магазин не принимает потёртую и дырявую одежду, а также просит перед передачей в магазин «Добрый» проверять карманы. Мы не несём ответственность за потерю ценных вещей. По всем вопросам звонить 8 702 821 0650 (Имангазы). Будем рады поддержке, – рассказали в общественном фонде «Мы люди, мы вместе».