В спросе на льготное автокредитование ажиотажа в Актау нет - специалисты

[center]Предварительный список производителей и марок авто



По государственной программе льготного автокредитования в Актау будут работать четыре автосалона: «Вираж», «Kia motors», «Актау Авто Лидер» и «Hyundai Aktau».Руслан Вахитов сообщил, что в первый день приёма заявок по льготному кредиту в автосалонах имеется небольшой поток клиентов.Условия программы, следующие:- Максимальная стоимость авто – 13 000 000 тенге;- Максимальная сумма займа – 10 000 000 тенге;- Срок займа – 84 месяцев:- Ставка вознаграждения – 4% годовых;- Первоначальный взнос – от 0%.Страхование «КАСКО» обязательно – за счёт клиента.- Банк начнёт принимать заявки в автосалонах. На текущий момент проводятся активные мероприятия по привлечению и запуску программы. Заявки принимаются только при наличии зарезервированного автотранспорта (то есть у клиента должен быть счёт на оплату автотранспорта с ВИН-кодом). Клиент в рамках новой программы может оформить только один льготный автокредит в течение двух лет. Заявки после одобрения банком будут направляться оператору программы АО «Фонд развития промышленности» (ФРП) на согласование. Выдаваться будут только после согласования и в рамках очереди (электронная очередь будет реализована на сайте банка), - рассказал Руслан Вахитов.