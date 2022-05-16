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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:52

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В спросе на льготное автокредитование ажиотажа в Актау нет - специалисты

Сегодня, 16 мая, в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования под четыре процента. В автосалонах Актау пока не наблюдается ажиотаж. Как стать участником программы льготного автокредитования, рассказал Руслан Вахитов, начальник отдела автокредитования филиала Евразийского банка в Актау.

Фото Рашида Исмагилова
По государственной программе льготного автокредитования в Актау будут работать четыре автосалона: «Вираж», «Kia motors», «Актау Авто Лидер» и «Hyundai Aktau».

Руслан Вахитов сообщил, что в первый день приёма заявок по льготному кредиту в автосалонах имеется небольшой поток клиентов.
Условия программы, следующие:
- Максимальная стоимость авто – 13 000 000 тенге;
- Максимальная сумма займа – 10 000 000 тенге;
- Срок займа – 84 месяцев:
- Ставка вознаграждения – 4% годовых;
- Первоначальный взнос – от 0%.

Страхование «КАСКО» обязательно – за счёт клиента.

- Банк начнёт принимать заявки в автосалонах. На текущий момент проводятся активные мероприятия по привлечению и запуску программы. Заявки принимаются только при наличии зарезервированного автотранспорта (то есть у клиента должен быть счёт на оплату автотранспорта с ВИН-кодом). Клиент в рамках новой программы может оформить только один льготный автокредит в течение двух лет. Заявки после одобрения банком будут направляться оператору программы АО «Фонд развития промышленности» (ФРП) на согласование. Выдаваться будут только после согласования и в рамках очереди (электронная очередь будет реализована на сайте банка), - рассказал Руслан Вахитов.

[center]Предварительный список производителей и марок авто
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В спросе на льготное автокредитование ажиотажа в Актау нет - специалисты



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