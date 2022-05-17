Установят ли щиты со спасательным инвентарём на побережье в Актау, сегодня расскажут городские власти

Фото из архива Lada.kz
Журналист редакции направил запрос в городскую администрацию с вопросом «Когда, где и какие средства безопасности для спасения утопающих будут установлены на набережной города?».
В ответ на запрос в городской администрации сообщили, что сегодня, 17 мая, состоится брифинг, на котором подробно расскажут: кто и когда, наконец-то, установит щиты со спасательным инвентарём на набережной Актау.
Напомним, вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в опасных местах на побережье Актау с 2017 года так и не решён.
Вчера, 16 мая, на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.
В ответ на запрос в городской администрации сообщили, что сегодня, 17 мая, состоится брифинг, на котором подробно расскажут: кто и когда, наконец-то, установит щиты со спасательным инвентарём на набережной Актау.
Напомним, вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в опасных местах на побережье Актау с 2017 года так и не решён.
Вчера, 16 мая, на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.