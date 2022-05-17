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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 376

Установят ли щиты со спасательным инвентарём на побережье в Актау, сегодня расскажут городские власти

Брифинг с участием специалистов ДЧС региона и городского акимата состоится сегодня, 17 мая.

Фото из архива Lada.kz
Журналист редакции направил запрос в городскую администрацию с вопросом «Когда, где и какие средства безопасности для спасения утопающих будут установлены на набережной города?».

В ответ на запрос в городской администрации сообщили, что сегодня, 17 мая, состоится брифинг, на котором подробно расскажут: кто и когда, наконец-то, установит щиты со спасательным инвентарём на набережной Актау.

Напомним, вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в опасных местах на побережье Актау с 2017 года так и не решён.

Вчера, 16 мая, на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.



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Комментарии ( 1 )

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  • Iron man
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:26
о боги, для обычных стандартных необходимых решений, которые обязаны быть уже давным давно, нужно брифинг проводить?
 
 

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