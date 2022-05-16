Один из погибших только что женился: Водолазы Актау нашли тела всех троих утонувших в море мужчин

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Силами спасателей ДЧС в 19:58 из воды извлечён труп жителя Караганды 1999 года рождения, а в 21:36 спасатели достали тело второго мужчины, также 1999 года рождения, и тоже жителя Караганды. В 22:07 из моря вытащили тело последнего утонувшего, 23-летнего жителя Актау.
Со слов Бекболата Абдикадырова, один из утонувших вчера, 15 мая, женился.
- Двое жителей Караганды приехали на свадьбу к утонувшему жителю Актау. Удалось установить, что двое мужчин решили искупаться, ещё двое после бросились их спасать. Одного из тех, кто прыгнул спасать товарищей, вытащили очевидцы происшествия. Им оказался 26-летний житель Бейнеу. Сейчас его состояние удовлетворительно, он отпущен домой после осмотра врачей, - рассказал Бекболат Абдикадыров.
Во время поисков на месте происшествия силами ДЧС проводилось погружение водолазов на дно Каспийского моря на глубину трёх метров и на расстоянии 1,5-2 метров от берега. А также на месте работала группа психологической службы департамента по чрезвычайным ситуациям, которая оказывала помощь 10 близким людям утонувших молодых людей.
- Несмотря на непогоду спасатели отработали профессионально и качественно, за короткое время тела всех троих утонувших мужчин были обнаружены и извлечены из воды, - сказал Бекболат Абдикадыров.
На месте происшествия были обнаружены спиртные напитки.
Напомним, три человека утонули на спуске в 4 микрорайоне Актау.
Со слов Бекболата Абдикадырова, один из утонувших вчера, 15 мая, женился.
- Двое жителей Караганды приехали на свадьбу к утонувшему жителю Актау. Удалось установить, что двое мужчин решили искупаться, ещё двое после бросились их спасать. Одного из тех, кто прыгнул спасать товарищей, вытащили очевидцы происшествия. Им оказался 26-летний житель Бейнеу. Сейчас его состояние удовлетворительно, он отпущен домой после осмотра врачей, - рассказал Бекболат Абдикадыров.
Во время поисков на месте происшествия силами ДЧС проводилось погружение водолазов на дно Каспийского моря на глубину трёх метров и на расстоянии 1,5-2 метров от берега. А также на месте работала группа психологической службы департамента по чрезвычайным ситуациям, которая оказывала помощь 10 близким людям утонувших молодых людей.
- Несмотря на непогоду спасатели отработали профессионально и качественно, за короткое время тела всех троих утонувших мужчин были обнаружены и извлечены из воды, - сказал Бекболат Абдикадыров.
На месте происшествия были обнаружены спиртные напитки.
Напомним, три человека утонули на спуске в 4 микрорайоне Актау.