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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 22:40

Просмотров: 1628

Один из погибших только что женился: Водолазы Актау нашли тела всех троих утонувших в море мужчин

Поиски завершены. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них вчера, 15 мая, женился. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

Поисковые мероприятия
Силами спасателей ДЧС в 19:58 из воды извлечён труп жителя Караганды 1999 года рождения, а в 21:36 спасатели достали тело второго мужчины, также 1999 года рождения, и тоже жителя Караганды. В 22:07 из моря вытащили тело последнего утонувшего, 23-летнего жителя Актау.

Со слов Бекболата Абдикадырова, один из утонувших вчера, 15 мая, женился.

- Двое жителей Караганды приехали на свадьбу к утонувшему жителю Актау. Удалось установить, что двое мужчин решили искупаться, ещё двое после бросились их спасать. Одного из тех, кто прыгнул спасать товарищей, вытащили очевидцы происшествия. Им оказался 26-летний житель Бейнеу. Сейчас его состояние удовлетворительно, он отпущен домой после осмотра врачей, - рассказал Бекболат Абдикадыров.

Один из погибших только что женился: Водолазы Актау нашли тела всех троих утонувших в море мужчин


Во время поисков на месте происшествия силами ДЧС проводилось погружение водолазов на дно Каспийского моря на глубину трёх метров и на расстоянии 1,5-2 метров от берега. А также на месте работала группа психологической службы департамента по чрезвычайным ситуациям, которая оказывала помощь 10 близким людям утонувших молодых людей.

- Несмотря на непогоду спасатели отработали профессионально и качественно, за короткое время тела всех троих утонувших мужчин были обнаружены и извлечены из воды, - сказал Бекболат Абдикадыров.

На месте происшествия были обнаружены спиртные напитки.

Напомним, три человека утонули на спуске в 4 микрорайоне Актау.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 23:26
В очередной раз убеждаюсь
Пьяных море не любит...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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