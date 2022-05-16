Три человека утонули на спуске в 4 микрорайоне Актау

Фото ДЧС Мангистауской области
По информации спасателей, сегодня, 16 мая, в 17:32 на спуске в 4 микрорайоне Актау во время купания начали тонуть четверо человек.
Очевидцем спасён 26-летний мужчина, и силами Центра медицины катастроф он был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Спасённый оказался жителем села Бейнеу.
- Трое человек утонули. Это мужчина 1999 года рождения (в одежде найдено удостоверение личности, житель Актау) и двое жителей Караганды (личности устанавливаются). На месте работают 10 спасателей оперативно-спасательного отряда и две единицы техники, а также 11 сотрудников ДЧС, три врача и одна техника центра медицины катастроф, - сообщили в ведомстве.
В 19:58 из воды извлечён труп одного из жителей Караганды.
Ранее сообщалось, спасатели ищут двоих пропавших в море людей на спуске в 4 микрорайоне Актау.
Очевидцем спасён 26-летний мужчина, и силами Центра медицины катастроф он был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Спасённый оказался жителем села Бейнеу.
- Трое человек утонули. Это мужчина 1999 года рождения (в одежде найдено удостоверение личности, житель Актау) и двое жителей Караганды (личности устанавливаются). На месте работают 10 спасателей оперативно-спасательного отряда и две единицы техники, а также 11 сотрудников ДЧС, три врача и одна техника центра медицины катастроф, - сообщили в ведомстве.
В 19:58 из воды извлечён труп одного из жителей Караганды.
Ранее сообщалось, спасатели ищут двоих пропавших в море людей на спуске в 4 микрорайоне Актау.
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