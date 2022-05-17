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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 617

Вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в опасных местах на побережье Актау так и не решён

Ежегодно в запрещённых для купания местах на побережье Актау тонут люди. Городская власть не слышит мольбы горожан об установке на побережье спасательных щитов. Чиновники решили эту проблему другим путём, установив в 2018 году запрет на купание в популярных среди населения участках набережной.

Фото из архива Lada.kz
Разговоры об установке спасательных щитов на побережье Актау ведутся не первый год.

В 2017 году в оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области заявили, что решение принимает городская власть.

Заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Бауржан Мырзагул:
- Самое дорогое у человека - это его жизнь, и поэтому, согласно Правилам безопасности на водоёмах, местные исполнительные органы в целях безопасности должны предусмотреть спасательные щиты. Мы неоднократно писали письма в городской акимат с просьбой рассмотреть этот вопрос. Сами мы, к сожалению, не можем просто взять и без разрешительных документов городской власти установить их.

Не дождавшись конкретных решений от спасателей и чиновников жители Актау решили собраться и своими силами установить на побережье спасательные щиты. Но и тут их ждало разочарование, городская власть им так и не дала разрешения.

Вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в опасных местах на побережье Актау так и не решён


- Куда мы только не обращались, но акимат не даёт разрешение. Они нам сказали, что спасатели установят сами спасательные щиты в опасных для купания местах. Но, как мы видим, ничего не установлено, - рассказал один из жителей Актау.

Вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в запрещённых для купания местах на побережье Актау обещали рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау ещё в 2018 году, но вместо этого было вынесено решение о запрете.

В 2018 году решением Мангистауского маслихата №19/236 от 30 мая были определены участки, где запрещено купаться. Это морская зона от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4 микрорайоне до здания областной филармонии в 5 микрорайоне, а также водоканал «Шора».

В 2019 году маслихат увеличил количество участков, которые также были признаны опасными для купания. Под запрет попали ещё пять участков: 43-ий километр, Голубая бухта (64 км), Саура (82 км), Тамшалы (30 км от Форт-Шевченко в сторону села Таучик) и Сарытас (51 км от Форт-Шевченко в сторону села Таучик).

Тогда спасатели Мангистау разъяснили, почему принято решение сделать запрещёнными именно эти участки. Они отмечали, что там происходит систематическая гибель людей, и при этом имеется отдалённость спасательных сил, из-за чего прибытие и реагирование спасателей небыстрое, что приводит, как правило, к трагическим ситуациям.

Тогда горожане организовали онлайн-опрос «Поддерживаете ли вы запрет на купание в пяти популярных у мангистаусцев местах побережья Каспия?».
После огромного количества проголосовавших «против» и резонанса в социальных сетях депутаты пообещали пересмотреть своё решение.

В 2020 году в регионе приняты нормативные документы по участкам, где запрещено купаться.

Итак, места, где запрещены купания: от гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне - протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров; водоканал «Шора» в Тупкараганском районе - протяжённостью прибрежной зоны 100 метров и шириной 20 метров; прибрежные зоны - 43 километр на трассе Актау-Форт-Шевченко - протяжённостью 2000 метров и шириной 30 метров; 64-й километр (Голубая бухта) - протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров; 86-й километр (Саура) - протяжённостью 3200 метров и шириной 30 метров; 30-й километр от Форт-Шевченко - протяжённостью 3700 метров и шириной 30 метров; 20-й километр от села Таушык (Сарытас) - протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.

В Мангистауской области определили 38 разрешённых для купания мест. Эти места расположены в Актау, Кендерли, Каракиянском районе и в Форт-Шевченко.

Напомним, вчера, 16 мая на спуске в 4 микрорайоне Актау три человека утонули. Тела утонувших троих мужчин обнаружены и извлечены из воды. Один из них 15 мая женился.


 

Нужны ли щиты со спасательными средствами в запрещенных местах для купания?


Да, обязательно - 12 (92,31%)

Нет - 1 (7,69%)



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Комментарии ( 2 )

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  • montgomery
  • Iron man
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 12:08
вот смотрю на всю эту бюрократию и просто диву даюсь, людей за людей не считает Акимат. Люди на дорогах гибнут и тем более на пешеходных переходах уже лет 7-10 как вопрос поднимали о строительстве надземных или подземных переходах с каждым Акимом все сливают в одно место, теперь тут люди тонут и какие-то долбанные щиты для спасения жизни где то же идет речь о секундах и любой сможет кинут круг спасения, опять все слили в унитаз.
Остается только крикнуть Браво! Обос..сь!
 
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  • sergeiK71
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:10
Вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в запрещённых для купания местах на побережье Актау обещали рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау ещё в 2018 году, но вместо этого было вынесено решение о запрете.


а чем это обусловлено?
 
 

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