Бауржан Мырзагул: Решение об установке спасательных щитов на побережье может принять только акимат Актау

Фото из архива "Лады"
Заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Бауржан Мырзагул:
- Самое дорогое у человека - это его жизнь, и поэтому, согласно Правилам безопасности на водоемах, местные исполнительные органы в целях безопасности должны предусмотреть спасательные щиты. Мы неоднократно писали письма в городской акимат с просьбой рассмотреть этот вопрос. Сами мы, к сожалению, не можем просто взять и без разрешительных документов городской власти установить их.
Напомним, что прошлым летом участники инициативной группы автомобилистов из Актау решили собраться и своими силами установить на побережье спасательные щиты. Но, по их словам, городская власть им так и не дала разрешения.
- Куда мы только не обращались, но акимат не дает разрешение. Они нам сказали, что спасатели установят сами спасательные щиты в опасных для купания местах. Но, как мы видим, ничего не установлено, - рассказал один из участников группы.
В 2017 году двое мужчин утонули на побережье в 4А микрорайоне Актау.
- Самое дорогое у человека - это его жизнь, и поэтому, согласно Правилам безопасности на водоемах, местные исполнительные органы в целях безопасности должны предусмотреть спасательные щиты. Мы неоднократно писали письма в городской акимат с просьбой рассмотреть этот вопрос. Сами мы, к сожалению, не можем просто взять и без разрешительных документов городской власти установить их.
Напомним, что прошлым летом участники инициативной группы автомобилистов из Актау решили собраться и своими силами установить на побережье спасательные щиты. Но, по их словам, городская власть им так и не дала разрешения.
- Куда мы только не обращались, но акимат не дает разрешение. Они нам сказали, что спасатели установят сами спасательные щиты в опасных для купания местах. Но, как мы видим, ничего не установлено, - рассказал один из участников группы.
В 2017 году двое мужчин утонули на побережье в 4А микрорайоне Актау.