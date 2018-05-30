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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 641

Бауржан Мырзагул: Решение об установке спасательных щитов на побережье может принять только акимат Актау

Вопрос установки щитов со спасательным инвентарем в опасных для купания местах на побережье Актау так и не решен. В оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области заявили, что решение принимает городская власть.

Фото из архива "Лады"
Заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Бауржан Мырзагул:

- Самое дорогое у человека - это его жизнь, и поэтому, согласно Правилам безопасности на водоемах, местные исполнительные органы в целях безопасности должны предусмотреть спасательные щиты. Мы неоднократно писали письма в городской акимат с просьбой рассмотреть этот вопрос. Сами мы, к сожалению, не можем просто взять и без разрешительных документов городской власти установить их.

Напомним, что прошлым летом участники инициативной группы автомобилистов из Актау решили собраться и своими силами установить на побережье спасательные щиты. Но, по их словам, городская власть им так и не дала разрешения.

Бауржан Мырзагул: Решение об установке спасательных щитов на побережье может принять только акимат Актау


- Куда мы только не обращались, но акимат не дает разрешение. Они нам сказали, что спасатели установят сами спасательные щиты в опасных для купания местах. Но, как мы видим, ничего не установлено, - рассказал один из участников группы.

В 2017 году двое мужчин утонули на побережье в 4А микрорайоне Актау.




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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:52
ну вот пусть смерти утопающих будут на их совести! ну и на совести самих утопающих
 
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  • Mona
  • markus
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:28
Не, ну что вы к климату пристали, а???
У них бюджет еще не попилен. Ой, то есть не освоен. У них саммит на носу. Не дай бог солнцеликие своей пятой точкой почувствуют трещину на асфальте. Это же сразу светлые акиматовские головы полетят из своих насиженых мест.
Что пристали со своими никчемными жизнями, ну как дети малые, честное слово?! Утонуть они боятся видете ли...
Вам же климат в прошлом году сказал, что на скалах нельзя купаться, таблички даже поставили, заботятся о вас, а вы неблагодарные еще какие то спасс.средства требуете....
lol
 
 

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