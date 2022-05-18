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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:26

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Maersk запустила маршрут доставки грузов в Европу через Актау

Датская компания запускает мультимодальный сервис для доставки грузов в Европу из Китая и стран Азии в обход России, сообщается на официальном сайте Maersk.

Фото из доступных источников
После прохождения границы Хоргос между Китаем и Казахстаном контейнеры по железной дороге прибывают в ​​Актау, где их загружают на баржу в Баку. Далее контейнеры отправляются по железной дороге на терминалы в Грузию, откуда следуют в Румынию. Затем груз отправляется по железной дороге в различные пункты назначения по странам Европы.

Maersk запустила маршрут доставки грузов в Европу через Актау


Компания Maersk начала развивать этот новый маршрут еще в марте. В апреле компания совершила первый рейс из Китая.

- Коридор имеет достаточную открытую пропускную способность, что позволяет нашим клиентам повысить устойчивость своей цепочки поставок за счет альтернативного маршрута к морским и воздушным услугам, - отметила глобальный менеджер по продуктам Intercontinental Rail в Maersk Майя Парлагашвили.



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