Maersk запустила маршрут доставки грузов в Европу через Актау

- Коридор имеет достаточную открытую пропускную способность, что позволяет нашим клиентам повысить устойчивость своей цепочки поставок за счет альтернативного маршрута к морским и воздушным услугам, - отметила глобальный менеджер по продуктам Intercontinental Rail в Maersk Майя Парлагашвили.

После прохождения границы Хоргос между Китаем и Казахстаном контейнеры по железной дороге прибывают в ​​Актау, где их загружают на баржу в Баку. Далее контейнеры отправляются по железной дороге на терминалы в Грузию, откуда следуют в Румынию. Затем груз отправляется по железной дороге в различные пункты назначения по странам Европы.Компания Maersk начала развивать этот новый маршрут еще в марте. В апреле компания совершила первый рейс из Китая.