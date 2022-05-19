Ушла из жизни Попкова Екатерина Николаевна

Попкова Екатерина Николаевна

С прискорбием сообщаем, что на 83-м году жизни скончалась Попкова Екатерина Николаевна.



Прощание состоится 20 мая 2022 года в 12.30 часов в ритуальном зале морга в 26 микрорайоне.

Поминальный обед в 15 часов в кафе "Глобус" в 3А микрорайоне.



Семья, дети, внуки.



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