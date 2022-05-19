Ушла из жизни Попкова Екатерина Николаевна

Попкова Екатерина Николаевна
С прискорбием сообщаем, что на 83-м году жизни скончалась Попкова Екатерина Николаевна.
Прощание состоится 20 мая 2022 года в 12.30 часов в ритуальном зале морга в 26 микрорайоне.
Поминальный обед в 15 часов в кафе "Глобус" в 3А микрорайоне.
Семья, дети, внуки.
Данное сообщение оплачено
Прощание состоится 20 мая 2022 года в 12.30 часов в ритуальном зале морга в 26 микрорайоне.
Поминальный обед в 15 часов в кафе "Глобус" в 3А микрорайоне.
Семья, дети, внуки.
Данное сообщение оплачено