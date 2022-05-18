На деньги от народа! Проекционный пешеходный переход заработает в Актау

- Проблема обычных пешеходных переходов в том, что срок службы разметки от двух до шести месяцев. В зимнее время ее вовсе не видно. Нам пришла идея установить в Актау проекционный пешеходный переход, и наш выбор пал на шестиполосную дорогу перед зданием ЗАГСа в 14 микрорайоне. Это одна из оживленных дорог, поэтому есть возможность протестировать эти проекторы именно здесь, - поделились участники команды «Берекет» ЛП-11 Актау из обучающего тренинг-центра «Выборкз»

- Уникальность проекционного пешеходного перехода в том, что он не нанесен краской на асфальт, а проецируется на дорогу из светодиодных проекторов, которые установлены на столбе освещения. Благодаря такой системе пешеход будет заметен в дождь, снег и туман. Проекционные прожекторы заказаны и изготовлены в России, - рассказали участники проекта.

Согласно статистическим данным, в РК за последние восемь месяцев прошлого года зарегистрировано 8307 аварий на дорогах, в которых пострадали 12 205 человек. Всего 27 процентов ДТП связано с наездами на пешеходов. В результате телесные повреждения получили 10 947 человек и погибли 1 258 человек. Особенно стоит отметить рост пострадавших несовершеннолетних лиц - их количество увеличилось с 1808 до 2298 случаев.Волонтеры в количестве 14 человек наряду с неравнодушными жителями города собрали сумму в 5 миллионов 200 тысяч тенге.В акимате города заинтересовались данным проектом. Чиновники говорят, что если эксперимент удастся, то подобные пешеходные переходы появятся и в других частях нашего города.Официальное открытие проекционного пешеходного перехода назначено на 19 мая в 21:00, в нём примет участие аким Актау Нурдаулет Килыбай. В дальнейшем данный объект передадут на баланс городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.Волонтеры выражают благодарность всем неравнодушным жителям Актау и Нур-Султана. В частности, это ТОО «Amanat PCC Group», ТОО «BS строй», «Тойота центр Актау», компания «POVER SYSTEM», AДЖК по Мангистауской области, ТОО «Kaz Elit Stroi», ИП «AQ niet», кофейня «Mac Coffee», ИП «Ақ-Салим», Серик Сагинов, Арман Маулешев и акимат Актау.