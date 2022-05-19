Солдат-срочник из Мангистау стал заговариваться после призыва на службу

фото из открытых источников
Как сообщает информационный источник, в социальных сетях распространяется сообщение о возможном психическом расстройстве новобранца из Мангистауской области. Необычные симптомы командование войсковой части 25744 заметили 18 мая.
- Рядовой проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой. О случившемся сообщили родителям солдата. Для медицинского осмотра молодого солдата доставили в областную больницу. По результатам обследования (МРТ, КТ головного мозга и консультация специалиста) телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая запланировано проведение повторного осмотра у специалистов, - сообщили в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что информация о якобы принудительной доставке призывника в районный отдел по делам обороны для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего призыва на срочную воинскую службу является недостоверной.
- Повестку в установленном порядке призывнику А. вручили 4 мая, 11 мая он прибыл в призывной пункт, где в ходе беседы с ним и его родственником было доведено, что он будет проходить службу в Актау, не убывая в другой гарнизон. В дальнейшем при прохождении призывной комиссии призывник А. изъявил желание служить в рядах Вооруженных сил, прошел медицинское обследование и жалоб на состояние здоровья не предъявлял, - отметили в министерстве.
По произошедшему факту военная полиция проводит проверку.
- Рядовой проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой. О случившемся сообщили родителям солдата. Для медицинского осмотра молодого солдата доставили в областную больницу. По результатам обследования (МРТ, КТ головного мозга и консультация специалиста) телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая запланировано проведение повторного осмотра у специалистов, - сообщили в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что информация о якобы принудительной доставке призывника в районный отдел по делам обороны для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего призыва на срочную воинскую службу является недостоверной.
- Повестку в установленном порядке призывнику А. вручили 4 мая, 11 мая он прибыл в призывной пункт, где в ходе беседы с ним и его родственником было доведено, что он будет проходить службу в Актау, не убывая в другой гарнизон. В дальнейшем при прохождении призывной комиссии призывник А. изъявил желание служить в рядах Вооруженных сил, прошел медицинское обследование и жалоб на состояние здоровья не предъявлял, - отметили в министерстве.
По произошедшему факту военная полиция проводит проверку.