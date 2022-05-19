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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 753

Солдат-срочник из Мангистау стал заговариваться после призыва на службу

Военнослужащий из Мангистауской области после призыва на воинскую службу стал вести себя необъяснимо. Он разговаривает сам с собой и не узнает родных. В министерстве обороны сообщили, что при поступлении на службу солдат был здоров, сообщает Tengrinews.kz

фото из открытых источников
Как сообщает информационный источник, в социальных сетях распространяется сообщение о возможном психическом расстройстве новобранца из Мангистауской области. Необычные симптомы командование войсковой части 25744 заметили 18 мая.

- Рядовой проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой. О случившемся сообщили родителям солдата. Для медицинского осмотра молодого солдата доставили в областную больницу. По результатам обследования (МРТ, КТ головного мозга и консультация специалиста) телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая запланировано проведение повторного осмотра у специалистов, - сообщили в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что информация о якобы принудительной доставке призывника в районный отдел по делам обороны для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего призыва на срочную воинскую службу является недостоверной.

- Повестку в установленном порядке призывнику А. вручили 4 мая, 11 мая он прибыл в призывной пункт, где в ходе беседы с ним и его родственником было доведено, что он будет проходить службу в Актау, не убывая в другой гарнизон. В дальнейшем при прохождении призывной комиссии призывник А. изъявил желание служить в рядах Вооруженных сил, прошел медицинское обследование и жалоб на состояние здоровья не предъявлял, - отметили в министерстве.

По произошедшему факту военная полиция проводит проверку.



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Комментарии ( 1 )

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  • Dushman
  • Галина63
 moskal7292 (Посетители) Сегодня, 11:17
Так проблема в том, что медкомиссия в военкомате существует просто для галочки..
Зашел в кабинет:
-Здоров? Жалобы есть?
-Здоров, жалоб нет.
-Следующий..
Вот так в каждом кабинете.
Лично проходил перед службой, так что при желании пойти в армию, может любой инвалид пройти эту мед комиссию. Главное 2 руки, 2 ноги, голова на месте, остальное не важно.
 
 

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