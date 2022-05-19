В Актау студентка из Нигерии исполнила песню Димаша Кудайбергена

Конкурс «Творчество молодежи» прошел в нескольких номинациях: «Игра на инструменте», «Традиционное пение», «Хореография» и «Эстрадный вокал».- В вокале вместе с другими участниками выступила студентка из Нигерии. Маризитта Анашолли выбрала песню известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, отметив, что неравнодушна к его творчеству, и что такой выбор помогла сделать руководитель кружка «Студенческий вокал» Гульнара Макина. Маризитта Анашолли учится по гранту на 1 курсе Yessenov University, где осваивает профессию, связанную с компьютерным инжинирингом и информационными технологиями. За свое выступление девушка была отмечена благодарственным письмом, – сообщили в ЦОК региона.Учеба в Казахстане – самостоятельный выбор Маризитты. Девушка говорит, что отец поначалу был против такого решения.- А сейчас его мнение изменилось. Планирует даже приехать в Актау, провести здесь время. Мне понравился конкурс, и я обязательно буду участвовать в подобных мероприятиях. С учебой в Актау сложностей нет, успела подружиться с ребятами, - делится студентка.В университете рассказали о победителях и призерах конкурса.Так, в номинации «Игра на инструменте» главный приз достался фольклорному ансамблю «Навои» из Мангистауского колледжа искусств, І место занял Куангали Лашын из этого же колледжа, ІІ и ІІІ места соответственно у ансамбля домбристов «Жас Орен» и Карины Даниловой из Yessenov University. Лауреатами стали Акнур Амангалиева и Улданай Шонай из Мангистауского колледжа искусств.Обладательницей главного приза в номинации «Традиционная песня» стала Каракат Жамбылова, выпускница Индерской детской школы искусств, І место у Меруерт Данатар, воспитанницы Дома Культуры имени Фаризы Онгарсыновой, Жадыра Дусенбаева из села Кызылтобе заняла ІІ место, а Сунгат Конакбаев из Yessenov University стал третьим.В номинации «Эстрадный вокал» главный приз присудили Алине Аятовой из Yessenov University, первое и второе места завоевали также студенты этого учебного заведения Раулана Берикбаева и Куанышбек Жеткизген соответственно. ІІІ место досталось Курману Кенжегали из школы-лицея села Акшукур. Лауреатом конкурса стал ВИА «Nur Band» из Актау.Ансамбль танца «Айша Кыз» из Мангистауского колледжа искусств выиграл главный приз в номинации «Хореография». І место у Гульданы Тулегеновой из Yessenov University, ІІ-е у Акботы Мазиевой из колледжа искусств. Ансамбль танца «Аккербез» из Yessenov University завоевал ІІІ место, а лауреатом конкурса стал ансамбль танца «БИС» из колледжа искусств.