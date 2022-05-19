В Мангистау врачи спасли жизнь 70-летнему мужчине

В пресс-службе областной больницы рассказали, что пациент 1952 года рождения поступил в областную больницу в плановом порядке.- Мы провели коронарографию. В результате было выявлено 99% поражения коронарных артерий. Стеноз коронарных артерий – это сужение просвета сосудов, поставляющих кислород и питательные вещества к сердцу, - пояснил врач-аритмолог Курбанали Сабдинов.По словам врачей, подобный диагноз опасен для жизни. Риск сердечного приступа у пациента был очень высок. В связи с этим врачи рекомендовали ему стентирование коронарных артерий на республиканском уровне в Нур-Султане или Алматы. Но пациент отказался от этого предложения.- Тогда актауские врачи пригласили коллегу из столицы для проведения операции в стенах областной больницы. Операция проведена с участием старшего ординатора ангиохирургии, интервенционного врача-кардиолога и интервенционного аритмолога 1 категории областной больницы Курбанали Сабдинова. Операция прошла успешно. После стентирования больной был переведен в палату. На данный момент он выписан домой, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.