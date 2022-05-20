Ветер снёс крышу и повредил газопровод: некоторые жители села Бейнеу остались без газа

Последствия усиления ветра в Бейнеу
Ветер снёс крыши с Дома культуры и поликлиники №3 в селе Бейнеу.
Также частично разрушен газопровод по улице Уали: в результате без газа остались четыре частных жилых дома.
- Пострадавших нет. В настоящее время работниками АО «КазТрансГаз Аймак»и АО «Бейнеуэнергосервис» ведутся ремонтные работы, - сообщает ДЧС Мангистауской области.
Ранее сообщалось о том, что в Мангистау, как и обещали синоптики, разбушевалась непогода: сильный ветер и дождь. Жителей региона предупредили об ухудшении погоды накануне. В селе Бейнеу из-за стихии обрушились ограждения.
В департаменте полиции призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Трассы закрывать стражи порядка не планируют.
Также частично разрушен газопровод по улице Уали: в результате без газа остались четыре частных жилых дома.
- Пострадавших нет. В настоящее время работниками АО «КазТрансГаз Аймак»и АО «Бейнеуэнергосервис» ведутся ремонтные работы, - сообщает ДЧС Мангистауской области.
Ранее сообщалось о том, что в Мангистау, как и обещали синоптики, разбушевалась непогода: сильный ветер и дождь. Жителей региона предупредили об ухудшении погоды накануне. В селе Бейнеу из-за стихии обрушились ограждения.
В департаменте полиции призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Трассы закрывать стражи порядка не планируют.
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