Площадку для центра обработки данных собираются строить в Актау

- Будут построены две площадки для размещения блок-контейнеров центра обработки данных размером 122х30 метров и 30х20 метров, а также два операторских блок-контейнера. Контроль за въездом на территорию будет обеспечен общим режимом безопасности предприятия. Начать строительные работы планируют в третьем квартале 2022 года и завершить их за три месяца, - сообщили в пресс-службе АО «КазАзот».

Общественные слушания по поводу строительства площадки для размещения центра обработки данных провели в АО «КазАзот», где и презентовали проект. Местом для возведения запланирована южная часть территории предприятия.