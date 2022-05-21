Пятеро на одного: Борьба мужчин с верблюдом в Мангистау попала на видео

- Это не ездовой верблюд, поэтому на него где сядешь, там и слезешь. И вообще легче верблюду через игольное ушко пролезть, чем уговорить его постричься, - говорит автор видеоролика.

Битву запечатлели на камеру мобильного телефона. Пятеро мужчин с помощью арканов пытаются свалить верблюда на землю.Как сообщается, с пятилетнего верблюда хозяева хотели состричь излишки шерсти. Животное отчаянно сопротивлялось, опасаясь отправиться «на стол».