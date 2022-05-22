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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 1427

Новые бордюры демонтировали в Актау для проезда мусоровоза

Жалоба поступила от жителей 26 микрорайона.

Кадр видео
У домов №12 и №13, по словам пенсионеров, находились старые мусорные контейнеры. В конце апреле обслуживающая компания «West recycling company» заменила их на новые. Простояв неделю, их по неизвестной причине переставили в другое место, установив на старом месте табличку с надписью «Не бросать мусор».

Новые бордюры демонтировали в Актау для проезда мусоровоза


Люди все равно продолжали относить мусор на прежнее место. У проезжей части стала образовываться свалка.

Новые бордюры демонтировали в Актау для проезда мусоровоза


После жалобы жителей дома №13 новые мусорные контейнеры вернули, но уже установив их под деревом между домами №12 и №13. Этим они затруднили проезд для мусоровозки.

- Теперь, чтобы к контейнерам могла проехать мусорная машина, дорожники стали ломать новые бордюры, которые только недавно установили с новым асфальтом при ремонте внутримикрорайонных дорог. При проезде к контейнерам тяжелой спецтехнике придется двигаться по новому тротуару. И что будет с ним, когда в 40-градусную жару такая махина проедет по нему забирать мусор. И это правильно? Просто отсутствие разума. Столько вложили денег на ремонт, а теперь ломают. И опять за все это платят. Лишь бы не было безработицы. К чему мы движемся?, - пожаловались пенсионеры.


Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.




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