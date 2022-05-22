Опреснительные заводы почти за 232 миллиарда тенге планируют построить в Мангистау

- Учитывая социальную важность проекта, уполномоченными органами (компаниями) будут приняты необходимые меры по завершению ее реализации в установленные сроки. Данный вопрос находится на постоянном контроле правительства и акимата Мангистауской области, - заверил премьер-министр.

Для решения вопроса по водоснабжению региона в рамках комплексного плана предусмотрена реализация восьми крупных проектов по строительству опреснительных заводов с ориентировочной стоимостью более 231,8 миллиарда тенге.На сегодня в рамках бюджетного кредитования реализуется проект по расширению мощности опреснительного завода «Каспий» в Актау до 40 тысяч кубометров/сутки, что позволит обеспечить население Мунайлинского, Тупкараганского, Каракиянского районов бесперебойным водоснабжением.За счет частных инвестиций в текущем году, как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении «Каражанбас» (мощность 17 тысяч кубометров/сутки, при стоимости порядка 21,4 миллиарда тенге).