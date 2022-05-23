В Мангистау 352 молодых специалиста получат подъёмные пособия для работы в сёлах

По словам заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Куаныша Балжанова, для работы и проживания в селах молодежи выдается подъемное пособие в размере 100 МРП и кредит на приобретение или строительство жилья в размере не более 1500 МРП. То есть, специалист для этой цели может получить 4 594 500 тенге.В этом году единовременное подъемное пособие выдадут 352 специалистам, а кредиты на жилье получат 209 молодых людей, пожелавших работать в селе.Проекту «С дипломом – в село!» в этом году исполняется 13 лет. За это время по области оказана помощь двум тысячам специалистам. На селе по-прежнему самыми востребованными специалистами остаются учителя и врачи.