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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 358

В Мангистау 352 молодых специалиста получат подъёмные пособия для работы в сёлах

В рамках проекта «С дипломом - в село!» 444 специалистам, прибывшим в Мангистаускую область в 2021 году, было выделено 129,5 миллиона тенге в качестве единовременного подъемного пособия, передает центр общественных коммуникаций региона.

Иллюстративное фото из открытых источников
По словам заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Куаныша Балжанова, для работы и проживания в селах молодежи выдается подъемное пособие в размере 100 МРП и кредит на приобретение или строительство жилья в размере не более 1500 МРП. То есть, специалист для этой цели может получить 4 594 500 тенге.

В этом году единовременное подъемное пособие выдадут 352 специалистам, а кредиты на жилье получат 209 молодых людей, пожелавших работать в селе.

Проекту «С дипломом – в село!» в этом году исполняется 13 лет. За это время по области оказана помощь двум тысячам специалистам. На селе по-прежнему самыми востребованными специалистами остаются учителя и врачи.

В Мангистау 352 молодых специалиста получат подъёмные пособия для работы в сёлах



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