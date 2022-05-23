Жители 2 микрорайона Актау возмутились вырубкой живого дерева

Жителей 61 дома 2 микрорайона возмутило уничтожение зеленого дерева.- Зеленое насаждение кто-то за выходные срубил. Это не сухостой, а живое дерево. Даже, если оно кому-то мешало, можно же было просто ветки срубить, а не полностью его вырубать, - пожаловались жители.В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали ситуацию.- Представителями ЖКХ города было комиссионно проверено. Данное дерево упало из-за сильного ветра, на данным момент ведутся работы по его вывозу, - сообщили в акимате Актау.