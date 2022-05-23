В акимате Актау предоставили расписание автобуса до «Тёплого пляжа»

Фото центра общественных коммуникаций
В городской администрации предоставили расписание автобуса до «Тёплого пляжа».
- Время работы с 07:00 до 19:00 вечера, - сообщили в акимате.
Напомним, что автобус №6 начинает свой путь с 36 микрорайона, далее проезжает центральные улицы города и направляется в населённый пункт Приморский. Конечная точка маршрута - база отдыха «Tree of Life».
В настоящее время до «Тёплого пляжа» ходит пока один автобус. В дальнейшем планируется увеличение количества общественного транспорта и бесперебойное движение в течение года.
Проезд внутри города составляет 70 тенге, до «Тёплого пляжа» - 200 тенге.
- Время работы с 07:00 до 19:00 вечера, - сообщили в акимате.
Напомним, что автобус №6 начинает свой путь с 36 микрорайона, далее проезжает центральные улицы города и направляется в населённый пункт Приморский. Конечная точка маршрута - база отдыха «Tree of Life».
В настоящее время до «Тёплого пляжа» ходит пока один автобус. В дальнейшем планируется увеличение количества общественного транспорта и бесперебойное движение в течение года.
Проезд внутри города составляет 70 тенге, до «Тёплого пляжа» - 200 тенге.