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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 23-05-2022, 17:31

Просмотров: 2852

В акимате Актау предоставили расписание автобуса до «Тёплого пляжа»

Новый  маршрут №6 будет курсировать с семи часов утра и до семи часов вечера ежедневно. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото центра общественных коммуникаций
В городской администрации предоставили расписание автобуса до «Тёплого пляжа».

- Время работы с 07:00 до 19:00 вечера, - сообщили в акимате.

В акимате Актау предоставили расписание автобуса до «Тёплого пляжа»


Напомним, что автобус №6 начинает свой путь с 36 микрорайона, далее проезжает центральные улицы города и направляется в населённый пункт Приморский. Конечная точка маршрута - база отдыха «Tree of Life».

В настоящее время до «Тёплого пляжа» ходит пока один автобус. В дальнейшем планируется увеличение количества общественного транспорта и бесперебойное движение в течение года.

Проезд внутри города составляет 70 тенге, до «Тёплого пляжа» - 200 тенге.

В акимате Актау предоставили расписание автобуса до «Тёплого пляжа»



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Комментарии ( 3 )

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divannyexpert (Посетители) Сегодня, 08:06
Почему нету в приложении 2гис почему народ должен гадать где этот автобус номер 6?
 
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  • Foxy-Hell
 KazAzot-738 (Посетители) 23 мая 2022 21:12
класс. Теперь все у кого нет личного автомобиля смогут посетить тепляк. Главное установите побольше контейнеров для мусора, а то сами знаете что будет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Daulet201999
  • Aleksa-N
  • ABCD
  • ЁмоЁ
  • Foxy-Hell
  • bekenova
 шевченко (Посетители) 23 мая 2022 21:01
Это называется расписание? Да уж. Какой акимат такое и расписание. То есть никакое.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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