В нескольких микрорайонах Актау ночью отключат электричество

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По информации ГКП «АУЭС», отключение связано с ремонтными работами.



- Проводить ремонтные работы будут с 01:00 до 04:00 часов 25 мая. Электроэнергия будет отключена в 12, 11, 10, 8, 6, 5, 28А, 24, 7, 14 микрорайонах, - сообщили в ГКП «АУЭС».



Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к проводимым работам.