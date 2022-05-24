Последний звонок в Мангистау будут охранять свыше 300 сотрудников полиции

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Последний звонок 25 мая прозвенит в 142 средних школах. Все школы будут взяты под усиленную охрану.



- Маршруты патрулирования нарядов будут максимально приближены к местам проведения мероприятий. Пешие наряды полиции обеспечат порядок на набережной, где, как ожидается, пройдут гуляния выпускников,- сообщили в полиции региона.



Департамент полиции Мангистауской области предупреждает родителей, педагогов а также, самих выпускников и школьников об административной ответственности за любое правонарушение запрещённым законодательством Казахстана.