Спасатели Мангистау напоминают о правилах безопасности в преддверии празднования Последнего звонка

Фото из архива lada.kz

Чтобы празднование Последнего звонка не обернулось бедою, спасатели обратились к директорам школ, выпускникам и их родителям.



1) не купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»;



2) не нырять в непроверенных и не оборудованных местах, в том числе с лодок, катеров, причалов, природных образований;



3) не входить в воду и не купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;



4) не входить в воду детям без сопровождения взрослых;



5) не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;



6) не заплывать далеко за буйки, обозначающие границы заплыва;



7) не заходить на маломерных судах и маневрировать на пляжах и участках акваторий, используемых для подводного плавания;



8) температура воды должна быть не ниже +17...+19 ºC;



9) при сильном волнении на море необходимо немедленно выйти на берег.



По сообщению ДЧС региона, 25 мая в Мангистауской области ожидаются сильные грозы, угроза возникновения пыльных бурь с порывами до 15-20 м/с.