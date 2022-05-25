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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:54

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На образование в Мангистау выделят почти 150 миллиардов тенге

Более 60 процентов бюджетных расходов будет направлено на социальную сферу, сообщила руководитель управления финансов Светлана Нарешова на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
В социальной сфере за счёт бюджетных средств в области финансируется 161 школа, 310 детских садов, 27 колледжей, 128 организаций культуры и 25 спортивных школ.

- Большая часть средств выделяется на сферу образования. Рассматривается 149 миллиардов тенге - это 46 процентов. Кроме того, на здравоохранение выделяется 11 миллиардов тенге или три процента, социальное страхование - 18 миллиардов тенге или шесть процентов, культура и спорт также 18 миллиардов тенге. Одним из основных вопросов в социальной сфере является трехсменное обучение, обеспечение детскими садами, предоставление творческих и спортивных заказов и своевременное проведение социальных выплат, - сообщила Светлана Нарешова.


На образование в Мангистау выделят почти 150 миллиардов тенге


Спикер отметила, что расходы реального сектора экономики составили 67 миллиардов тенге или 21 процент, в том числе:

- жилищно-коммунальное хозяйство - 35 миллиардов тенге или 11 процентов,
- транспорт и коммуникации - 10 миллиардов тенге или три процента,
- сельское, водное хозяйство - 11 миллиардов тенге или три процента,
- топливно-энергетический комплекс - 3 миллиарда тенге или один процент;
- промышленность, архитектурная, градостроительная деятельность - 8 миллиардов тенге или два процента.

Расходы на оборону и общественный порядок, безопасность составили 3,4 процента, государственные услуги общего характера - 3,1 процента, трансферты - 7,1 процента, погашение и обслуживание долга - 1,6 процента. Это в целом 6,7 процента.

Общий объём бюджета области с учётом трансфертов составил 323,8 миллиарда тенге. В том числе:

- текущий бюджет - 272,8 миллиарда тенге или 84,2 процента,
- бюджет развития - 51,0 миллиард тенге или 15,8 процента.



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