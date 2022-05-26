Жители Актау возмутились отсутствием воды на городском кладбище

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Горожане возмутились отсутствием воды для полива зеленых насаждений на территории городского кладбища.



- Уже неделю такая ситуация с водой. Всю неделю нет воды. Если не решить проблему с поливом, все насаждения погибнут, - говорит житель Актау, позвонивший в редакцию.



Lada.kz обратилась за комментарием в акимат Актау.